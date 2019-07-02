Trump’ı çizdi işinden oldu

Göreve geldiğinden beri basınla arası kötü olan ABD Başkanı Donald Trump'ın son kurbanı Kanadalı karikatürist Michael de Adder oldu. Adder, geçen hafta ABD sınırını geçmeye çalışırken boğulan baba ile kızının ölümünden Trump'ı sorumlu tutan bir karikatür çizmişti.

Çizimin sosyal medyada yayılmasının ardından, 17 yıldır çalıştığı tüm gazeteler Adder'le işbirliğini sonlandırdı. 2 ay önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Trump'ın rehber köpeği olarak gösteren bir karikatür yayınlayan ABD gazetesi New York Times, baskı üzerine karikatür köşesini kaldırmıştı.