Uluslararası basın bu kareyi konuşuyor… Yunan Başbakan bizi ABD’ye böyle şikayet etti

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı. Geminin tekrar çalışmalarına başlamasının yankıları ise sürüyor.

Rum tarafı dün yaptığı açıklamada Türkiye’ye gemiyi derhal geri çekmesi çağrısı yaparken, aksi takdirde gemi çalışanları hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartacakları tehdidinde bulunmuştu.

Bu gelişmeler sıcaklığını korurken flaş bir gelişme daha yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyaret kapsamında dün gece Atina’ya gitti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Pompeo’yla bir araya gelirken, ikilinin görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri de Türkiye oldu.

Reuters’ın duyurduğu habere göre Türkiye’yi Pompeo’ya şikayet eden Miçotakis, “Türkiye’nin son hamleleri Kıbrıs’ın egemenlik hakkının ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a adeta ‘abilik’ yapan ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarıp S-400 satın aldığı için yaptırım tehdidini öne sürerken, S-300’lere sahip olan ‘NATO üyesi’ Yunanistan’a ise yardım üstüne yardımda bulunuyor.