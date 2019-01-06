Yıldız şarkıcıdan sahnede skandal hareketler: Genç hayranını resmen taciz etmiş

ABD'de başlayan #Bende akımı devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video ünlü şarkıcı Drake'in başını ağrıtıyor... Ünlü şarkıcının bir konseri sırasında çekilen görüntülerde 32 yaşındaki Drake 17 yaşındaki hayranıyla uygunsuz biçimde dans ediyor. Genç hayranını öpen Drake konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD’de özellikle Hollywood yıldızlarına yönelik taciz skandalının etkisi devam ederken, ünlü şarkıcı Drake’in yakın zamanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda Drake 17 yaşında olduğunu bildiği bir hayranını sahneye çıkarıyor.

Daha sonra genç hayranıyla dans eden ve flört ederek öpen Drake daha sonra seyircilere dönerek, “Aklımı başımdan aldı, başım belaya girecek. 17 yaşındasın demek hapse gidemem! Neden bu kadar güzelsin” yorumunu yapıyor. 32 yaşındaki Drake daha sonra genç kadınla dans ediyor ve öpmeye başlıyor. Drake hayranının boynunu, yanaklarını ve alnını öptükten sonra ikili dudaktan öpüşüyor.

Videonun paylaşılmasının ardından çok sert bir şekilde eleştirilen Drake, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.