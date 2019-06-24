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Yunan basınından kritik iddia: Planlar hazır

Kıbrıs açıklarında Yunanistan-İsrail ve Rum Kesimi'nin doğalgaz sondaj çalışması yapması üzerine Ankara'nın da benzer bir operasyon gerçekleştirme planları komşuyu iyice kızdırdı... Yunan basını, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı haberde Yunan donanmasının Türkiye'ye karşı hazır olduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr
12:16 -
Haberler Dünya
Yunan basınından kritik iddia: Planlar hazır

Kıbrıs’ta sular ısınıyor… İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapması sonrasında Türkiye’nin de benzeri bir arama çalışmasına start vermesi bölgede tansiyonu yükseltti. Bu üç ülkenin sondaj çalışması yapmasına rağmen Türkiye’nin hakkı olan arama çalışmasına itiraz eden Yunanların donanmasını hazırladığı ortaya çıktı.

Yunanistan’ın çok okunan İngilizce gazetelerinden Ekathimerini, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı haberde Yunan donanmasının hazır bir şekilde beklediğini okuyucularına aktardı. Kaynaklar, “Herhangi bir gerilimin tırmanması durumunda Akdeniz’in doğusunda ya da Ege’de donanma hazır. Ekathimerini’nin haberinde bu yaz Yunan ordusunun teyakkuzda olduğu ve bir dizi planlar yapıldığı belirtildi.

Gazete, “Planlar temel olarak donanmayı merkeze alıyor fakat Yunan Hava Kuvvetleri olası bir durumda destek rolde görev alacak” ifadesini kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, geçen hafta gazetecilere, “Herhangi bir tehdit durumunda birbirinden bağımsız senaryo planlarımız var” demişti. Yunan basını, Atina yönetiminin Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Fransız donanmasını Ege’ye gönderme ihtimalinin de önemli bir detay olduğunu yazdı.

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