AHBAP, özel yetenek sınav krizini çözdü…

Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan aralarında; Çizgi Film Animasyon, Grafik, Moda Tasarımı gibi 14 bölümü kapsam dışıma çıkararak sınavla öğrenci alma kararından vazgeçti. Öğrenci, veli, akademisyen ve aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı bir grup sanatçı karara tepki göstermişti.

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Levent önceki gün YÖK Başkanı Yekta Saraç'la görüşmüş ve olası mağduriyetleri anlatarak, halkın karardan vazgeçilmesi yönündeki taleplerini iletmişti. Başkan Saraç'ta yeniden değerlendireceklerini bildirmişti. Kısa sürede değerlendirme yapan Yükseköğretim Kurulu, 14 bölüm için sınav kararını 2021 yılı üniversite sınavına kadar 1 yıl süreyle ertelendiğini bildirdi.

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Yükseköğretim Kurulu(YÖK) konuyla ilgili bir açıklama yaparak; “Bilindiği üzere, üniversitelerimizdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alınıyordu.

Bunlardan 14 programa, bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmekteydi. Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde, ‘merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa' 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sunucuyla yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti”

KARAR 1 YIL ERTELENDİ

“Konuya ilişkin öğrencilerin ve öğrenci velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak, kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanmıştır” denildi. Yükseköğretim Kurulu, bu kararıyla eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmiş olurken, sınav süreci başladıktan sonra yapılan değişikliğin yaratacağı mağduriyetler de önlenmiş oldu.