BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı gün olarak 19 Temmuz Cuma gününü duyurdu. Öğrenciler merak ve heyecan içinde BİLSEM mülakat sonuçlarını araştırıyor. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. Bu merkezlerde özel yetenekli öğrencilere eğitim veriliyor.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem ' ler de bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem' in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 116 merkezde hizmet vermektedir. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla bilsem olabilmektedir.