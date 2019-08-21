BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2019 BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM sonuçları, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresinden duyurulacak. BİLSEM’de birçok değerlendirmeden geçen öğrenciler son olarak mülakatlara katıldı. Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'de mülakatların 9 Ağustos’ta sona ermesinin ardından sonuçlar için geri sayım başladı. BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi geçtiğimiz haftalarda MEB tarafından paylaşıldı.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.