Eğitimcilere Atatürk vizyonu hatırlatması

Eğitimde Gelecek Konferansı ‘EGK19,’ Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakülteleri İş Birliği, Eğitim Reformu Girişimi İçerik Ortaklığıyla bugün Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de başladı. Boğaziçi Üniversitesi, MEF Üniversitesi Eğitim Fakülteleri iş birliği ve Eğitim Reformu Girişimi içerik ortaklığı ile yapılan Eğitimde Gelecek Konferansı, EGK19, ‘‘Eğitim Politikaları ve Sınıfa Yansımaları'' teması ile bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde başladı.

BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ ‘‘ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMELİYİZ''



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan EGK19'da açılış konuşmasında, ‘‘Eğitimde gelecek son derece önemlidir. Herkes duyduğunda kafasını o yöne çevirir. Gelişen teknoloji ve değişen süreçler ışığında yeni nesle yapabileceğimiz en önemli şey, ‘Öğrenmeyi Öğrenmek, Öğrenmeyi Öğretmek' olmalıdır'' dedi.

‘‘ÖĞRETMENLER KENDİSİNİ ÖNEMSESİN''



Eğitime yön veren 600 katılımcının yer aldığı konferansın ev sahiplerinden MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise dikkat çeken bir konuşma yaptı. Konferansı izleyen 81 ilden gelen öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine, ‘‘Değişenle ilk karşılaşansınız, değişime de hazırlayansınız. Daha iyi bir Türkiye, daha bir dünya, daha iyi bir gelecek için en önemli güç, sizsiniz. Değerinizi bilin, kendinizi önemseyin!'' diye seslendi.

‘‘ATATÜRK VİZYONU DEVAM ETSEYDİ MUTLU BİR ÜLKE OLURDUK''



Rektör Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Bununla birlikte, sorumluluğunuzu da bilin. Bu salonu dolduran sizler, sorumluluğunuzu unutmadığınızı buraya gelerek göstermiş oldunuz. Eğer, Atatürk'ün yokluklar içinde kurduğu Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitime ve öğretmenlerimize verilen değer devam edebilmiş olsaydı biz de bugün o mutlu ülkeler sıralamasında en önlerde olurduk''

EĞİTİMDE BİLİMSELLİK VURGUSU



Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin ise ‘‘Eğitimde güncel bilimsel araştırmalar, eğitim politikalarının izlenmesi kadar, alınan kararların öğrenme ortamlarına nasıl yansıdığının irdelenmesini, aksayan noktalar için çözüm önerileri tasarlanmasını ve bilimsel çalışmalara dayalı ve bilimsel bilgiye katkı sağlayacak bu tasarımların değerlendirilmesine ihtiyaç var'' dedi.

‘‘ÖĞRETMEN EĞİTİMİ OKULLARDA YAPILMALI''

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan konuşmasında eğitim fakültelerinin yeninden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Özcan, öğretmen eğitiminin, tezli yüksek lisans düzeyine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Öğretmen eğitiminin en az iki yılının okullarda yapılması gerektiğini kaydeden Özcan, ‘‘Öğretmenleri bilgili, becerili ve erdemli olmayan bir vatanda gelecek aydınlık olamaz öğretmeni sevmek vatanı sevmektir'' diye anlattı. Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün ise: “Eğitim politikası süreçlerini ve sonuçlarını dikkatle izliyoruz. Bu konferansın da tüm çocukların iyi olma haline ve öğrenme deneyimlerine katkı sunacak bir alan olmasını diliyoruz.” diye kaydetti. ERG Koordinatörü Suat Kardaş ise eğitimde işbirliği kültürünün artmasının önemini anlatan bir konuşma yaptı.

