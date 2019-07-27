KPSS ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) yarın gerçekleştirilecek. Birçok kişi KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayacağını merak ediyor. KPSS ÖABT saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. İşte KPSS ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı…



KPSS ÖABT SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bunun yanı sıra ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te düzenlenecek.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM AİS: KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SINAVLAR KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75’er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos’ta açıklanacak.