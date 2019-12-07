MEB’in soruşturduğu görüntüler ‘örnek’ çıktı!

Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü anma törenlerinde bu yıl ilk kez eşzamanlı olarak onlarca okulda toplumdan çok tepki alan Atatürk fotoğraflarına, ‘secde’, ‘diz çökme’ ve ‘tapınma’ tartışması da başlatan görüntüler onlarca okulda bir anda ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATMIŞTI

İlk görüntüler tören günü Gaziantep’teki Mehmet Ali Ersu İlkokulu ve Bursa’daki Hasan Özaydın İlkokulu’nda ortaya çıkınca, sosyal medyada tartışma başlamıştı.

“Secde mi? Diz çökme hareketi mi?” tartışması da başlatan anma görüntüleri, toplumun tepkisini alırken, yurt genelinde birçok okulda da benzer anma törenleri yapıldığı saptandı.

Atatürkçü ve muhafazakar kesim başta olmak üzere her kesim bu görüntülerin kabul edilemezliği üzerinde uzlaştı.

AÇIĞA ALINANLAR NE OLACAK?

10 Kasım törenlerine gölge düşürme amaçlı olup-olmadığı da tartışma konusu olan görüntüler üzerine MEB de harekete geçti.

Bakan Ziya Selçuk’un talimatıyla bu koreografiyle anma töreni yapan Gaziantep ve Bursa’daki okul müdürleri başta olmak üzere birçok ilde onlarca okul müdürü aynı gün açığa alındı.

Törenlerde bu koreografiyi hazırlayan yüze yakın öğretmen hakkında da MEB talimatıyla halen devam eden inceleme ve soruşturmalar açıldı.

HIZLA SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Toplumda herkesin tepkisini çeken görüntüler üzerine açıklama da yapan Milli Eğitim Bakanlığı; “10 Kasım Atatürk’ü anma programının anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren, kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır” dedi.

MÜDÜRLER ALINMIŞTI

MEB ayrıca konunun Bakanlığa bağlı Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturultuğu ve konunun hassasiyeti nedeniyle de bu etkinliğin icra edildiği saptanan tüm okul müdürleri hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma kararı aldığını ilan etmişti.

BAKANLIK ONAYI VAR

Görüntülerin kaynağının Milli Eğitim Bakanlığı olduğu ortaya çıktı.

Eğitimde yurt genelinde dil öğretimi portalı, siber güvenlik portalı, okul öncesi portalı, ortaöğretim materyal ve din öğretimi materyal gibi ders materyallerinin yanı sıra okullardaki yapılan ve tüm okullara örnek gösterilebilecek kutlama, anma ve projeler de Bakanlık onayıyla sisteme dahil ediliyor.

Her okul kendi şifresiyle sisteme görüntü yükleyebiliyor ancak MEB onaylamadan hiçbir görüntü yurt geneli erişime açılmıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA O GÖRÜNTÜLER!

Bu görüntülerin de sisteme ilk olarak 16 Kasım 2018’de Adana’nın Seyhan ilçesindeki Sakarya Ortaokulu 10 Kasım Törenleri’ nde çekildikten 6 gün sonra, 16 Kasım 2018’de saat 09:33’de MEB onayıyla alındığı saptandı.

Yine Sakarya ilindeki Yeniköy İlkokulu’nda da aynı koreografiyle anma 14 Ocak 2019’da saat 13:47’de sisteme Bakanlık onayıyla yüklenmiş.

Bu görüntüler halen EBA’da olduğu için de birçok okul yöneticisi veya öğretmeni bakanlık onaylı olduğu için 10 Kasım 2019’da bu koreografiyle anma hazırlamış.

EBA NEDİR?

*EBA’nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı’dır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA’ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Tüm sunumlar MEB denetiminden geçmektedir.

*EBA'ya giriş yapabilmek için öncelikle eba.gov.tr sayfasına giriş yapmak gerekmektedir. Ardından MEBBİS şifresini kullanarak EBA şifresi oluşturulmalıdır. Devlet okullarında ya da özel okullarda okuyan öğrenciler e-okul şifresini kullanmalıdır. Açık öğretim öğrencileri ise açıköğretim şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilmektedir. EBA üyeliği oluşturulduktan sonra istenildiği zaman sayfadaki içeriklerden faydalanılıp, paylaşım yapılabiliyor.