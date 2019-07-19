ÖGG sınav sonuçları açıklanıyor! Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Özel güvenlikler silahlı ya da silahsız olmak üzere iki farklı eğitim alır. Ayrıca Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Kanun 10. maddesinde belirtilen şartlara da uygunluk göstermek gerekir. Bu şartlar arasında, boy, kilo, yaş vb maddeler bulunur. Ayrıca Özel Güvenlik Görevlisi yazılı sınavında da başarılı olmak gerekir. Bu yıl son Özel Güvenlik Görevlisi sınavı Haziran ayında yapıldı ve sonuçlar 19 Temmuz’da Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) tarafından erişime açılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak. Peki ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte bilmeniz gerekenler…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://www.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı linkine tıklayıp sınav sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz…

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖGG SINAV TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvim aşağıdaki gibidir

ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI: 19 Temmuz 2019 Cuma 25 Ağustos 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI: 13 Eylül 2019 Cuma 20 Ekim 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI: 01 Kasım 2019 Cuma 08 Aralık 2019 Pazar

B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI: 17 Mart 2019 Pazar

C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI: 28 Temmuz 2019 Pazar

A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI: 15 Eylül 2019 Pazar

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI: 10 Kasım 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI: 30 Nisan 2019 Salı

HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK: 20 Haziran 2019 Perşembe

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI: Mayıs/Haziran 2019