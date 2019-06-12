ÖSYM Giriş: YKS giriş belgesi nasıl çıkartılır? ÖSYM’den flaş açıklama!

Üniversite sınavı bu haftasonu uygulanacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyorlar. ÖSYM, YKS için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri ve sağlık/ engel sorunu olan adaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖSYM GİRİŞ: YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

AÇIK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

ENGEL YA DA SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR DİKKAT!

Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlarda engel/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adayların sınav konforunu temin etmek ve daha uygun koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla; 2019-YKS Kılavuzu'nda “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI”başlığı altında yapılan uygulamalara yer verilmektedir.

Engel/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan ancak bu durumlarını Başkanlığımıza 2019-YKS Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında bildirmeyen adaylar, engelli salonlarına atamaları yapılmadığından, atamalarının yapıldığı binalarda, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, koltuk değneği, oturma simidi, işitme cihazı, ilaç, ek gıda vb.) sınava giremezler.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel/sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar bu durumlarını belgeleyen, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarını dilekçeleri ekinde sınav öncesi Çağrı Merkezi (444 67 96) ile iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadırlar. Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel/sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, koltuk değneği, oturma simidi, işitme cihazı, ilaç, ek gıda vb.) “Engelli Salonlarında” sınava alınacaklardır.

Sınav günü ise, uygulamaya yönelik oluşabilecek sorunların anında çözülmesi amacıyla ÖSYM Başkanı Başkanlığında oluşturulan ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu ile sınavın her aşamasında oluşan/oluşabilecek aksaklıklar ve bunlara bağlı aday mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmakta olup, başta Çağrı Merkezi (444 67 96) olmak üzere tüm iletişim kanalları açık tutulmaktadır.