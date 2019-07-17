Polislik başvuru şartları neler? PMYO 2500 polis alımı gerçekleştirilecek

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS ‘ye giren çok sayıda öğrenci, Polis Meslek Yüksek Okulları’na polis adayı olarak girmek istiyor. TYT puanı ile giriş yapılaca PMYO için taban puanı ve başvuru şartları merak ediliyor.

2500 POLİS ALIMI YAPILACAK KADIN ERKEK DAĞILIMI

Her yıl Polis Meslek Yüksek Okulları ‘na en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılıyor. Alınacak adayların 2250 ‘si erkek , 250 ‘si kadın aday olacak.

POLİS BAŞVURUSU İÇİN TYT PUANI ŞART

PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS oturumlarından TYT ‘ye girmiş olması ve yayımlanacak kılavuzda belirtilen taban puanı almış olması gerekmektedir.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2018 yılında yapılan lise mezunu polis alımında başvuru şartları şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

TYT puan türünden 260 ham taban puan ve üzeri almış olmak.

Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.