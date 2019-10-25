Tabureli eğitim kapıda

İlkokula başlama yaşını 60-66 aya kadar indiren, 4+4+4 sistemine 7 yıl önce geçildi. 66 aylık 448 bin 517 çocuk zorunlu, 60 aylık 163 bin çocuk aile onayıyla kaydedildi. Çağ nüfusuna göre her yıl okula başlayan 1.2 milyon çocuğa onlar da eklenince, mezun olacak 8'nci sınıf öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 811 bin 517 kişi Haziran 2020'deki LGS'de yarışacak. Eğitim­ciler, arz-talep dengesi bozulduğu için liselere ciddi yığılma bekliyor.

SINAVA YÜZDE 90 GİRECEK

8'nci sınıf mezunlarının hepsi LGS' ye girecek mi? 2019'da or­taokullar 1 milyon 210 bin 112 mezun vermişti. 1 milyon 29 bin 555'i yani yüzde 88'i LGS 2019'a girdi. 2020'de mezun olacak 1 mil­yon 811 bin 517 öğrencinin yüzde 90'ının sınava girmesi bekleniyor. Kesin sayı, MEB'e sınav başvuru­ları yapılınca belli olacak. 2019 LGS'de bin 526 okul, sınavla öğren­ci aldı. 139 bin 600 kişi ve yüzde 56'yla en yüksek kontenjan imam hatiplerde. Ancak tercih edilmi­yor. Sınav sonunda, yer yokluğun­dan anadolu hatta fen liselerinde ikili eğitime geçilme riski var.

72 AYLIKLARA DA HAKSIZLIK

Yine yönetmeliğe göre; aynı puanı alanlardan, yaşı küçük kay­dediliyordu. Şimdi bu çocuklar arasında 60 ve 72 aylık kayıtlardan 1 yaş fark oldu. Yani çağ nüfusuna uygun okula giden 72 aylıklar, yaş nedeniyle mağdur olacak.

ÇÖZÜM KONTENJAN ARTTIRIMI

Eğitim Uzmanı Ahmet Kandemir

“Dersliklerde, öğrenci kontenjanları arttırılabilir. Fen liselerinde 30, Anadolu'da 34 öğrenci sınırı, bu yıla özel 40 kişiye çıkarılabilir. Kontenjanları yüzde 33 arttırır. Boş okullar anadolu lisesine dönüştürülsün”

OTURACAK SIRA BULAMAYACAKLAR

Maksut Balmuk (Eğitim İş Hukuk İşleri)

“60-66 aylıklar, okula kaydedilirken hiç düşünülmedi. Lisede, bu çocukları nerede oturacak? Öğrenciler, 2020 LGS' den sonra okullarda, oturacak sıra bulamayacak. İmam hatip dayatmasından hızla vazgeçilsin”

TALEP YÜZDE 50 ARTACAK

Derya Kargılı (Eğitim Uzmanı/ Özel Yiğit Okulları)

“2012'de okula başlama yaşı 60 aya çekildi. Bu çocuk­lar 2020'de 8'nci sınıftan mezun olup, 2020'de LGS' ye girecek. Öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. Tercih edilmeyen, boş okullar, en çok tercih edilen anadolu ve fen lisesine dönüştürülsün. 4+4+4'ün en sorunlu yılını yaşayacağız”

LİSE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM ŞÖYLE;

Okul türü Okul Sayısı Öğrenci sayısı

Anadolu Lisesi 2 bin 582 1 milyon 522 bin 20

Fen lisesi 310 124 bin 219

Anadolu İHL ve İHL 1607 627 bin 503

Sosyal Bilimler 92 39 bin 540

İHL ve ortaokul 4 Bin 893 1 milyon 367 bin 654

2019 LGS'YLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR

Anadolu lisesi sayısı 266 kontenjanı 42 bin 100

Fen Lisesi sayısı 310, kontenjanı 34 bin 590

Sosyal Bilimler Lisesi sayısı 90, kontenjanı 9 bin 420

Anadolu İHL sayısı 339, kontenjanı 28 bin 830

İmam Hatip Lisesi sayısı 334, kontenjanı 28 bin 650

EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

Okul Türü Okul Sayısı Öğrenci Sayısı

Okul öncesi 11 bin 649 1 milyon 114 bin 316

İlkokul 24 bin 963 5 milyon 23 bin 621

Ortaokul 19 bin 284 5 milyon 116 bin 642

Tüm lise türleri 12 bin 515 6 milyon 250 bin 800

Toplam 68 bin 411 17 milyon 505 bin 379

Sınavla alan bin 526 okulun 855'i İmam Hatip

• Çok Programlı Lise 5, kontenjanı 150

• Hafızlık İHL kontenjanı toplam 180

• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı 24 bin 30

• Okulların yüzde 56'sını Anadolu İHL ve meslek lisesi

• Toplam okul sayısı 1526, kontenjanı 139 bin 120

2020 LGS'DE ADAYLARI NE YAPMALI?

Eğitim Uzmanı Derya Kargılı adayları uyarıyor;

– Sınav zor olacak söylentisi korkutmasın. Sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay.

– Sınav zor olduğunda 80 netle girilen okula, sınav kolay olursa 90 netle giremeyebilirsiniz.

– Çalışma planı ve düzenli tekrar yapın.

– Günde en fazla 3 ders türü çalışın. Matematik , TC.İnkılap Tarihi ve Ata­türkçülük, Din Kültürü

– Fen Bilgisi, Türkçe, Yabancı Dil'i aynı güne alın. Sayısal-sözel dengesi gözetin.

NOT DEFTERi

– EBA'ya 153 ilkokul, 113 ortaokul, 71 din öğreti­mi ve bin 195 mesleki eğitim olmak üzere bin 532 yeni ders müfredatı yüklendi.

– YÖK, özel yetenekle öğrenci alan öğret-menlik programlarına TYT'de 800 bininci başarı sırasında olma şartı getirdi.

– ODTÜ'ye bağlı faaliyet gösteren URAP 2019- 2020 sıralamasında, devlet­te Hacettepe, vakıflarda Koç Üniversitesi birinci oldu.