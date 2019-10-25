Tabureli eğitim kapıda

İlkokula başlama yaşını 60-66 aya kadar indiren, 4+4+4 sistemine 7 yıl önce geçildi. 66 aylık 448 bin 517 çocuk zorunlu, 60 aylık 163 bin çocuk aile onayıyla kaydedildi. Çağ nüfusuna göre her yıl okula başlayan 1.2 milyon çocuğa onlar da eklenince, mezun olacak 8'nci sınıf öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 811 bin 517 kişi Haziran 2020'deki LGS'de yarışacak. Eğitimciler, arz-talep dengesi bozulduğu için liselere ciddi yığılma bekliyor.
SINAVA YÜZDE 90 GİRECEK
8'nci sınıf mezunlarının hepsi LGS' ye girecek mi? 2019'da ortaokullar 1 milyon 210 bin 112 mezun vermişti. 1 milyon 29 bin 555'i yani yüzde 88'i LGS 2019'a girdi. 2020'de mezun olacak 1 milyon 811 bin 517 öğrencinin yüzde 90'ının sınava girmesi bekleniyor. Kesin sayı, MEB'e sınav başvuruları yapılınca belli olacak. 2019 LGS'de bin 526 okul, sınavla öğrenci aldı. 139 bin 600 kişi ve yüzde 56'yla en yüksek kontenjan imam hatiplerde. Ancak tercih edilmiyor. Sınav sonunda, yer yokluğundan anadolu hatta fen liselerinde ikili eğitime geçilme riski var.
72 AYLIKLARA DA HAKSIZLIK
Yine yönetmeliğe göre; aynı puanı alanlardan, yaşı küçük kaydediliyordu. Şimdi bu çocuklar arasında 60 ve 72 aylık kayıtlardan 1 yaş fark oldu. Yani çağ nüfusuna uygun okula giden 72 aylıklar, yaş nedeniyle mağdur olacak.
ÇÖZÜM KONTENJAN ARTTIRIMI
Eğitim Uzmanı Ahmet Kandemir
“Dersliklerde, öğrenci kontenjanları arttırılabilir. Fen liselerinde 30, Anadolu'da 34 öğrenci sınırı, bu yıla özel 40 kişiye çıkarılabilir. Kontenjanları yüzde 33 arttırır. Boş okullar anadolu lisesine dönüştürülsün”
OTURACAK SIRA BULAMAYACAKLAR
Maksut Balmuk (Eğitim İş Hukuk İşleri)
“60-66 aylıklar, okula kaydedilirken hiç düşünülmedi. Lisede, bu çocukları nerede oturacak? Öğrenciler, 2020 LGS' den sonra okullarda, oturacak sıra bulamayacak. İmam hatip dayatmasından hızla vazgeçilsin”
TALEP YÜZDE 50 ARTACAK
Derya Kargılı (Eğitim Uzmanı/ Özel Yiğit Okulları)
“2012'de okula başlama yaşı 60 aya çekildi. Bu çocuklar 2020'de 8'nci sınıftan mezun olup, 2020'de LGS' ye girecek. Öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. Tercih edilmeyen, boş okullar, en çok tercih edilen anadolu ve fen lisesine dönüştürülsün. 4+4+4'ün en sorunlu yılını yaşayacağız”
LİSE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM ŞÖYLE;
Okul türü Okul Sayısı Öğrenci sayısı
2019 LGS'YLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR
EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
Okul Türü Okul Sayısı Öğrenci Sayısı
Sınavla alan bin 526 okulun 855'i İmam Hatip
• Çok Programlı Lise 5, kontenjanı 150
• Hafızlık İHL kontenjanı toplam 180
• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı 24 bin 30
• Okulların yüzde 56'sını Anadolu İHL ve meslek lisesi
• Toplam okul sayısı 1526, kontenjanı 139 bin 120
Eğitim Uzmanı Derya Kargılı adayları uyarıyor;
– Sınav zor olacak söylentisi korkutmasın. Sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay.
– Sınav zor olduğunda 80 netle girilen okula, sınav kolay olursa 90 netle giremeyebilirsiniz.
– Çalışma planı ve düzenli tekrar yapın.
– Günde en fazla 3 ders türü çalışın. Matematik , TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü
– Fen Bilgisi, Türkçe, Yabancı Dil'i aynı güne alın. Sayısal-sözel dengesi gözetin.
NOT DEFTERi
– EBA'ya 153 ilkokul, 113 ortaokul, 71 din öğretimi ve bin 195 mesleki eğitim olmak üzere bin 532 yeni ders müfredatı yüklendi.
– YÖK, özel yetenekle öğrenci alan öğret-menlik programlarına TYT'de 800 bininci başarı sırasında olma şartı getirdi.
– ODTÜ'ye bağlı faaliyet gösteren URAP 2019- 2020 sıralamasında, devlette Hacettepe, vakıflarda Koç Üniversitesi birinci oldu.