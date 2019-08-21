Tekstilde burs teşviki kontenjanları doldurdu

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yüksek Öğretim Kurumu arasında imzalanan protokol ile tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere yönelik burs ve istihdam projesi büyük bir başarıya ulaştı.
2018'de yalnızca yüzde 42'si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, 2019 yılı tercih dönemi sonunda yüzde 92 oranında dolarak rekora koştu. Tekstil mühendisliğine giriş puanları da ortalama 100 puan artış kaydetti.