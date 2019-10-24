Türk Milleti’nin 29 Ekim’de hangi bayramı kutladığını biri çıkıp MEB’e anlatsın…

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıldönümü kutlamasıyla ilgili Resmi Gazete' de yayımlanan talimatta, “19 Mart 1981 tarih ve 17284 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” gereğince 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13.00’dan itibaren ve 29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı tatilidir” denildi.

BAYRAMA ALTERNATİF GÖLGE OYUNU

Cumhuriyet Bayramı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanısıra, KKTC ve tüm dış temsilciliklerde de aynı saatlere bağlı kalınarak, kutlanılması istenildi. Dünyanın yer yerindeki yurtdışı temsilcilikleri Cumhuriyet'in 96. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları için hazırlık yaparken, Başkent Ankara'nın, Cumhuriyet Bayramı'nda 15 Temmuz Anma Programı yapmak için hazırlandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'in 96. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarının başladığı zamanı devlet, 28 Ekim saat 13:00 olarak ilan etti. Ankara'da saat 14:00'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, ‘Vatan Sevgisine Engel Yoktur' adlı gölge oyunu oynatma kararı aldı.

VALİ ONAYLI 15 TEMMUZ ANMASI

Ankara Valiliği ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10 Ekim 2019'da onayladığı karar daha sonra Ankara'daki tüm ilçe müdürlüklerine gönderildi. 11 Ekim 2019 tarihinde Çankaya Milli Eğitim Şube Müdürü Methi Çelik, 3 sayfalık ‘Makam Oluru' yazılarını da ilgi tutarak tüm okullarla paylaştı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Kapsamında Gölge Oyunu Sergilenmesi” konulu resmi yazıda makam olurları olduğuna dikkat çekildi.

İŞTE O RESMİ TALİMAT…

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın talimatıyla, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında, “Vatan Sevgisine Engel yoktur” isimli gölge oyunu 28 Ekim 2019 günü saat 14:00'da Yenimahalle İlçesi Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda valilik ve milli eğitim müdürlüğü oluruyla sergilenecektir. Bu kapsamda okulunuzda/kurumunuzda duyurulması, programa öğrenci, öğretmen ve tüm velilerin katılımın sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve bu süreçte görevlendirilen okulunuz, kurumunuz, yönetici ve öğretmenlerine imza karşılığı görevlendirme emrinin tebliğ edilmesi için gereğinin yapılmasını rica ederim” denildi. Resmi talimatta ayrıca oyunu sergileyecek olan kafilenin Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde konaklayacağı da bildirildi”

“CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BU KABUL EDİLEMEZ”

“Cumhuriyet Bayramı'nda, 15 Temmuz Programı yapılmasını kasıtlı buluyoruz” diyen Eğitim İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk; “30 Ağustos Zafer Bayramı da yaz tatiline denk geliyordu. Okullarda bu bayramı kutlamayı akıl etmeyenler, 15 Temmuz Anması Eylül ayı başından bu yana tüm okullarda zaten yapıyor. Okulların açıldığı ilk ay olan Eylül'de, hain FETÖ darbe girişimi için tüm okullar program yapmaya zorlanılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili bir etkinlik yapılmıyor. Bu yetmedi şimdi de resmî tatil ilan edilen 28 Ekim 2019 günü öğleden sonra öğretmen, veli ve öğrencilere katılımın zorunlu olduğu 15 Temmuz Anma Programı yapılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'da hem de zorunlu 15 Temmuz programı yapılması kabul edilemez” dedi.

“KARARI GERİ ALIN, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

“15 Temmuz, maalesef devlet eliyle beslenip büyütülenlerin yaptığı hain ve kanlı bir darbe girişimidir” diye konuşan Maksut Balmuk, “15 Temmuz'u yapanlara her zaman karşı duran ve bu yüzden suçlamalara dahi maruz kalan kesimlerin, sınanmaya ihtiyacı yoktur. 15 Temmuz ne kurtuluşun, ne de kuruluşun günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş günü 30 Ağustos, kuruluş günü de 29 Ekim'dir. 28 Ekim gününde tatilde öğretmeni, öğrenciyi zorla böyle bir programa çağırmak kimin fikri merak ediyoruz. Bu talimatı geri alın. Tatil olmasa bile böyle bir zorlama yapamazsınız. Katılmayan öğretmene soruşturma mı açacaksınız? Ya da 15 Temmuz'a karşı diye fişleyecek mi? Hukuki süreç başlatacağız” diye konuştu.