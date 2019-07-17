YÖK Atlas erişime açıldı! YÖK Atlas YKS tercih robotu öğrencilere tercihlerde yardımcı olacak

YKS puanını öğrenen öğrencilerin tercih telaşı başladı. KS'den aldıkları puana ve sıralamaya göre tercih robotu bilgilerini kullanacak olan vatandaşlar, YÖK'ün derlediği verilerden yararlanıyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercih dönemi detayları…

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.



TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR , NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları

UZMANLARDAN YKS TERCİHLERİYLE İLGİLİ AİLELERE UYARI

TERCİH DÖNEMİNİ ÖLÜM KALIM MESELESİ HALİNE GETİRMEYİN

Böylesi zor süreçlerde duygusal davranmanın beklenenin aksine sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Eğitmen ve Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, “Yaşamın doğal akışının dışına çıkarak tercih dönemini bir ölüm kalım meselesi haline getirmenin kimseye yararı olmayacaktır. Aksine gereğinden fazla anlam, değer yüklenen bir tercih süreci, büyük ihtimalle duygusal, aceleci ve yanlış kararlarla son bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÖDÜL-CEZA MEKANİZMASI DOĞRU DEĞİL”

Ailelerin çocukları için zaman zaman başvurdukları ödül-ceza mekanizmasının da eğitim-öğretimin her kademesinde olduğu gibi tercih sürecinde de yaşandığını söyleyen Murat Acet, “Bu olmasa iyi olurdu dediğimiz bir durum. ‘İyi bir üniversiteye yerleşirsen tatile gidebilirsin’ ya da ‘Ancak x bölümü kazanırsan sana istediğini alırım’ ifadeleriyle, seçeneklerin daraltıldığı hatta şartlara bağlandığı böylesine bir anlayış sadece tercih dönemi değil öğrencilerin yaşamlarının sonraki aşamaları için de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Tercih döneminde gençleri belli kararlar almaları için zorlamak ya da ben karışmıyorum anlayışıyla tek başlarına bırakmak, onların endişelerini arttırmaktan hatta bile bile hata yapmalarına yol açmaktan öteye geçmeyecektir” dedi.

“TAKIM RUHUYLA HAREKET EDİN”

“Tercih sürecinde ailelerin unutmaması gereken en temel noktanın, başarının bir takım oyunu olduğu ve iş birliğine dayandığı gerçeğidir” diyen Acet, aileleri takım ruhunu hem kendilerine hem de çocuklarına hissettirmeleri gerektiğini söyledi.

Acet, “Böylesi dönemlerde gençlerin, bir seçim yapma duygusunun yaşattığı yoğun ve karmaşık baskıyı tek başına yüklenmesi zor olacaktır. Eğitim ve geleceği hakkında ailelerinden alacakları fikir ve deneyimler, karar verme sürecini kolaylaştırmanın yanında onlara büyük bir zenginlik katacak ve kendilerine olan güvenini arttıracaktır” diye konuştu.