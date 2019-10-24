30 büyükşehirde Değerli Konut Vergisi ödeyecek kaç konut var?

Yeni vergi reformu paketinden lüks kotunu olan vatandaşları üzecek haber çıktı. Yasa tasarısında pakette bir değişiklik olmaması halinde 5 milyon liradan daha değerli konutlar için emlak vergisinin yanında yüzde 1 ek vergi daha konulması planlanıyor. Buna göre 5 milyon değerinde evi olan bir vatandaş yıllık ek olarak 50 bin TL Değerli Konut Vergisi ödeyecek.

Uzmanlar bu uygulamanın yürürlüğe geçmesi halinde lüks konut satışlarının azalacağını söylüyor. Peki Türkiye’deki 30 büyükşehir bölgesinde kaç adet 5 milyon TL ve üzeri konut satışta? Hangi şehirde en pahalı ev ne kadar?

İŞTE 30 İLDEKİ 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDE SATILIK LÜKS KONUT SAYISI

İSTANBUL

Hürriyet Emlak’ın sozcu.com.tr ile paylaştığı verilere göre; İstanbul’da 5.736 adet fiyatı 5 milyon TL ve üzeri konut sahibini bekliyor. Fiayatı en yüksek olan ise 550 milyon TL ile Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı… Bu yalının lüks konut vergisi 5.5 milyon TL. Yani bu yalının sahibi her yıl devlete 5.5 milyon TL ödeyecek.

MUĞLA

Muğla’da 512 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı Bodrum Yalıkavak’ta bulunan panoramik manzaralı villa. Değeri ise 40 milyon TL tutarında. Ödenecek olası ek vergisi yıllık 400 bin TL kadar.

İZMİR

İzmir’de ise 318 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut bulunuyor. Bunlar arasında en pahalı olanı 37 milyon TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi 370 bin TL civarında.

ANKARA

Ankara’da fiyatı 5 milyon TL üzerinde olan satılık konut sayısı 126. Bunlar arasında en pahalı olanı 35 milyon TL değerinde Gölbaşı’nda bulunuyor. Ödenecek olası ek vergisi ise 350 bin TL civarında.

ANTALYA

Antalya’da 82 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı ise 24 milyon TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı 240 bin TL civarında.

BALIKESİR

Balıkesir’de ise 29 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 56 milyon 890 bin TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı ise 568 bin 900 TL civarında.

SAKARYA

Sakarya’da ise 20 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 13 milyon TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı ise 130 bin TL civarında.

KOCAELİ

Kocaeli’nde 18 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı ise 18 milyon TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı 180 bin TL civarında.

AYDIN

Aydın’da 13 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 12 milyon TL değerinde. Ödenecek olası ek vergi tutarı ise 120 bin TL civarında.

ADANA

Adana’da ise 4 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 6 milyon 600 bin TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı ise 66 bin TL civarında.

KONYA

Konya’da 3 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 10 milyon 500 bin TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı 105 bin TL civarında.

MERSİN

Mersin’de 3 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı ise 6 milyon TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı 60 bin TL civarında.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de ise 2 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 19 milyon 250 bin TL değerinde. Ödenecek olası ek vergisi tutarı 192 bin 500 TL civarında.

MANİSA

Manisa’da 2 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 7 milyon 500 bin TL değerinde. Ödenecek olası yıllık ek vergisi tutarı 75 bin TL civarında.

HATAY

Hatay’da 1 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Değeri 5 milyon 987 bin 500 TL. Ödenecek olası yıllık ek vergisi tutarı 59 bin 875 TL civarında.

KAYSERİ

Kayseri’de 1 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Değeri ise 10 milyon TL. Ödenecek olası yıllık ek vergisi tutarı 100 bin TL civarında.

TRABZON

Trabzon’da 1 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Değeri ise 5 milyon 470 bin TL. Ödenecek olası yıllık ek vergisi tutarı 54 bin 700 TL civarında.

10 BÜYÜKŞEHİR BÖLGESİNDE 5 MİLYON TL DEĞERİNDE KONUT YOK

Hürriyet Emlak verilerine göre; diğer büyükşehirlerde ise (Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Ordu, Samsum) 5 milyon TL ve üzerinde satılık konut bulunmuyor.