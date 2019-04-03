5 Nisan’dan sonra Atatürk Havalimanı’na gelene İETT’den sürpriz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşınma sürecinde gerek lojistiğin sağlanması gerek yolların kapatılması ve açılmasına ilişkin işlemlerde bakanlıkla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Taşınma süreci içerisinde İETT Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma sağlayacak. Atatürk Havalimanı’na yanlışlıkla gelen birisi oradan İstanbul Havalimanı’na gidebilecek. Yani yanlış gelenler için ücretsiz olacak. Ayrıca İstanbul’da İETT’nin 3 ayrı hattan, Havaist’in de 20 noktadan buraya seferleri olacak.

TAŞINMA 5 NİSANDA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’nın taşınma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Turhan, “Planlanan taşınma süreci 5 Nisan’da gece saat 03.00’da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59’da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir” dedi.

AA