ABD’den gelen haberlerin etkisiyle dolarda iyimserlik sürüyor

Dolar/TL yeni haftaya 5.70 seviyesini hemen altında başlarken bir süredir kurda görülen iyimser hava devam ediyor. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemlerinin teslimatı devam ederken ABD tarafından henüz bir yaptırım kararı alınmış değil. Uzmanlar bu durumu kurda yaşanan iyimserliğin en önemli nedeni olarak gösteriyor. Piyasaların yakından izlediği bir diğer gelişme ise 25 Temmuz’da yapılacak PPK toplantısı.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar

“ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA YAPTIRIMI VETO KARARI GERİ ÇEVRİLEBİLİR”

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, konu hakkında açıklamalarda bulundu. sozcu.com.tr’ye konuşan Gizmen Nalbant’lı S-400 konusunda Amerika ile karşılıklı açıklamalar devam ederken kurdaki iyimserlik sürdüğünü hatırlatarak, “ABD senatosundan hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler Trump'a yaptırım konusunda baskı yapıyorlar. Trump tek başına yaptırım uygulamayı düşünmüyorum dese de kongre tarafından üçte ikilik bir çoğunluk elde edilmesi durumunda Trump'ın yaptırımı veto kararı geri çevrilebiliyor. O yüzen bu taraftaki belirsizliğin devam ettiğini düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

ANKARA GÖRÜŞMELERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Reuters’a konuşan bir bankacı ise ABD ile ilişkilere yönelik her iki ülkeden de gelebilecek söylemlerin de piyasa açısından hala önemini koruduğuna dikkat çekti.

Bankacılar bu kapsamda ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey başta olmak üzere ABD’li yetkililerin bugün ve yarın Ankara’da gerçekleştireceği görüşmelerin de yakından izleneceğini söylerdiler.

FED’İN FAİZLERİ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

ABD’de 25-50 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Fed’in toplantısı 30 Temmuz’da. ABD Başkanı Trupm sosyal medya hesabı üzerindne sürekli Fed’e seslenerek faizleri indirmesi çağrısında bulunuyor.

Trump en son geçen cuma günü Twitter’da yaptığı açıklamada faizlerin düşürülmesi çağrısını yineledi ve Fed’i “hatalı düşünce süreci” nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRECEK Mİ?

Piyasalar tarafından yakından takip edilen bir diğer konu ise Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı olacak.

“EN KRİTİK BÖLGE 5.55”

Konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, kurdaki sakin havanın perşembe günü açıklanacak faiz kararı ile bozulabileceğini düşündüğünü söyledi. Swap piyasasında 300 baz puan indirim fiyatlandığını belirten Nalbantlı, “Özellikle 400 ve üzeri bir indirim düşüş trendinin direnç seviyesi olan 5.72'nin kırılıp 5.80-5.95 bölgesine doğru hareketi başlatabilir. Görev değişimi sonrası makul bir faiz indirimi ise piyasalar tarafından olumlu karşılanabilir ve kurdaki yatay seyir devam edebilir. En kritik bölgenin 5.55 civarı olduğunu düşünüyorum. Oranın altındaki kapanışlar bizi daha olumlu bir senaryoya hazırlar.” ifadelerini kullandı.

İNDİRİM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Reuters’ın görev değişiminin hemen ardından yaptığı ankette Temmuz beklentisi 100 baz puan artarak 200 baz puana yükselmiş, yıl sonu için ise 425 baz puan seviyesinde oluşmuştu.

Analistler TCMB’nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.

“ETKİ YAPILACAK İNDİRİME VE SÖYLEMLERE GÖRE DEĞİŞECEK”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında artık 250-300 baz puandan aşağı bir indirim beklenmediğini söyleyebiliriz. Swaplara baktığımızda fiyatlama 325 baz puan civarında ki toplantıya kadar daha da artış olabilir. Piyasa artık faiz indirimlerinin önden yüklemeli olacağını düşünüyor. TL’ye etkisi ise yapılacak indirime ve söylemlere göre değişecektir ancak 400 baz puanı aşan önden yüklemeli bir indirim takviminin TL’yi küresel bir satış baskısında oldukça kırılgan bir hale getireceğini söyleyebiliriz” dedi.

sozcu.com.tr-REUTERS