Aile hekiminin kim olduğu ve aile hekiminden nasıl randevu alacağınız oldukça önemlidir. Yaşadığınız sağlık sorunu için size en hızlı çözümü sağlayacak olan aile hekimi merkezi uygulaması ile zaman kaybetmeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ancak bunun için bağlı bulunduğunuz aile hekimini bilmeniz gerekmektedir. Peki, aile hekimi nasıl öğrenilir? Nereden randevu alınır? İşte son zamanlarda vatandaşların sık sık aradığı bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

AİLE HEKİMİ NEDİR?

T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı'nın aile hekimi hakkında yaptığı tanım şu şekildedir. “Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan uzman tabip veya tabiplerdir.”

Kısaca yaşadığınız bir sağlık sorununda size en hızlı çözümü ve yönlendirmeyi sağlayacak olan hekimlere aile hekimi denmektedir. Aile hekimleri ve sorumluluk alanlarında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi/1391-aile-hekiminin-tan%C4%B1m%C4%B1.html adresine göz atabilirsiniz.

AİLE HEKİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bağlı bulunduğunuz aile hekimini bilmeniz sağlığınız açısından gerekli acil durumlar için oldukça önemlidir. Aile hekiminizi öğrenmek için aşağıda vereceğimiz adımları takip edebilirsiniz.

– Birçok işlemi kolaylıkla çözüme ulaştırabileceğiniz e-devlet Kapısı ile aile hekimini de bulabilirsiniz.

– Sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/aile-hekim-bilgisi linkine tıklayın.

– Sisteme girdiğiniz de kimlik doğrulaması yapmanız istenecek.

– Kimlik doğrulaması için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfa da aile hekimi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

NEREDEN RANDEVU ALINIR?

Aile hekimlerinden randevu alabilmek için iki farklı yol izleyebilirsiniz. Bunlardan ilki ALO 182 arayarak çağrı merkezi aracılığı ile randevu almak. İkincisi ise https://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ adresine girerek randevu al butonuna basarak aile hekiminden kolaylıkla randevu alabilirsiniz.

Ancak siteye girdiğiniz de T.C Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi mesai saatleri içinde aile hekimlerine randevu almadan da gidebileceğinizi “Sağlığınıza dair her konuda ilk başvuracağınız hekim aile hekiminizdir. Aile hekiminize çalışma saatleri içinde RANDEVU ALMADAN da muayene olabilirsiniz.” şeklindeki uyarıyla bildirmiştir.