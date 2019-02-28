Albayrak ile Kushner görüştü

Beyaz Saray’dan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner’in Erdoğan'la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington'un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

Bu görüşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kushner ikili temasta bulundu. Albayrak bu görüşme üzerine attığı tweet’te, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük” ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük. pic.twitter.com/xvmg5ujBoP — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2019

AA-SOZCU.COM.TR