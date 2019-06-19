Altın fiyatlarında artış devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 253,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,14 azalışla 252,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 253,1 lira

Çeyrek altın: 420 lira

Cumhuriyet altını: 1.713 lira

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 1.345,6 dolardan işlem görüyor.

FED BAŞKANIN DEĞERLENDİRMELERİ ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında İngiltere’de enflasyon ve ABD’de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın değerlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler teknik açıdan gram altında 250 liranın destek 255 liranı ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI ARTTI

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 300 lira, en yüksek 254 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 253 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 95 milyon 631 bin 635,98 lira, işlem miktarı ise 376,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 105 milyon 344 bin 184,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası,Rona Döviz ve Kıynetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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