Altın fiyatları bugün: 2019: Çeyrek ve gram altın zirvede!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 286 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286,20 liradan, bin 885 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 906 liradan, 261 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 265 liradan, bin 842 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 862 liradan, 921 liradan alınan Yarım Ziynet 931 liradan ve 461 liradan alınan Çeyrek Ziynet 466 liradan satıldı.

“ALTIN FİYATLARI DÜŞECEĞİ KONUSUNDA ÜMİT DEĞİLİZ”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, “Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir” dedi.

ARTIK 100 LİRA 150 LİRA TAKIYORLAR

Düğünlerde altın takmak yerine artık para takıldığını anlatan Başman, “Bir çeyrek altın 475 lira, bir gram altın oldu 290 lira. Orta gelirli veya dar gelirli insanların çeyrek takmaları maalesef sıkıntı. Genel olarak da baktığınızda parayla geçiştiriyorlar. 100 lira takıyorlar 150 lira takıyorlar” şeklinde konuştu.

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