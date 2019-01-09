Altın fiyatları düşer mi? Çeyrek ve gram altın fiyatları 9 Ocak

Altın fiyatlarındaki hareket altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Hafta başında yükselen altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Peki 9 Ocak'ta gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 225,80 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ve güncel rakamlar… ALTIN FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı’da 223,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,50 liradan, bin 472 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 493 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 458 liradan, 719 liradan alınan Yarım Ziynet 729 liradan ve 360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satılıyor

‘ALTININ GRAM FİYATI OLUMLU YÖNDE’ AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatının değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirtti. Teknik olarak altının gram fiyatı 217-227 lira bandına yerleşmek isteyebileceğini söyleyen Memiş, kısa vadede 220 liranın destek konumunda geldiğini dile getirdi.

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