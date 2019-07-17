Altın fiyatları düşüşe geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları düşüş eğilimini devam ettiriyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,76 azalışla 258,7 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 257,7 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları…

17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 257,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 426 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1735 lira

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Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın, 1.404,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere’de işsizlik rakamları, Euro Bölgesi’nde dış ticaret verileri, ABD’de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.