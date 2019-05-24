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Altın fiyatları yükselişte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 252,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,8 yükselişle 251,6 liradan alıcı buldu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Mayıs güncel altın fiyatları...

08:21 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yükselişte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün 249-253 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 251,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 24 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 252,4 lira

Çeyrek altın: 417 lira

Cumhuriyet altını: 1.701 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.284 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son güncelleme: android-time 13:37 24.05.2019
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