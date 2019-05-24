Altın fiyatları yükselişte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün 249-253 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 251,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 24 Mayıs altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 252,4 lira
Çeyrek altın: 417 lira
Cumhuriyet altını: 1.701 lira
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Asya piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.284 dolar seviyesinden işlem görüyor.