Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna düşüşle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,65 artışla 261,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün 259,3 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Temmuz güncel altın fiyatları…

21 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 259,3 lira

ÇEYREK ALTIN: 428 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1745 lira

Dünkü hızlı yükselişinin ardından cuma günü Asya piyasalarında 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, bugün 1.425,5 dolardan işlem görüyor.

DOLARDAKİ DURUM ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.430 doların destek, 1.458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.