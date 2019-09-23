Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın asker aileleri için yapmış olduğu bu yardıma ‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ denmektedir. Vatani görevlerini yerine getirmek için ailelerinin yanından ayrılan vatandaşların ailelerinin mağdur olmaması için başlatılan bu program sayesinde geride kalanlar maddi destek görmektedir. 2 ayda bir şeklinde verilen asker ailesi yardımı kimlere verilir? Asker ailesi yardımı yani Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı'ndan yararlanabilmek için hangi şartları taşıyor olmak gerekmektedir? Başvurular nerelerden yapılabilir? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? İşte son zamanlarda sık sık arama yapılan bu ve bunun gibi daha birçok sorunun cevabı için hazırladığımız haberde detaylı bilgi bulabilirsiniz. İşte asker ailesi yardımı hakkındaki ayrıntılar…

ASKER AİLESİ YARDIMI NEDİR?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı adı altında yapılan yardım zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için ayrılan kişinin geride kalan ailesinin mağdur olmaması adına yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan yardım 2 ayda bir 550 liradır. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocuğu var ise her ay 100 TL eğitim ödemesi yapılmaktadır.

ASKER AİLESİ YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi yaralanır. Ancak askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annesinindir. Eğer annesi hayatta değil ise baba bu yardımdan yararlanabilir.

BAŞVURULAN NEREYE YAPILIR?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım başvuruları illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır. TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile başvuru yapılabilir.

ASKER AİLESİ YARDIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım parası alabilmek için yapılacak başvurular için bazı şartlar belirlemiştir. Bu doğrultuda valilik ya da ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılan başvurular ‘Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda inceleniyor. Eğer uygun görülürse yardım kararı onaylanıyor.