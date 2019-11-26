Asker yatakhanesi bile kiralanabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) elindeki Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine tepkiler devam ederken şimdi de askerin kullandığı gazinolar ve sosyal tesisler tehlikeye girdi.

AKP milletvekilleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin askeri eğitim ve dinlenme amacıyla kullandığı kışlaların içinde ya da dışındaki sosyal tesislerin, gazinoların, vardiya yatakhanelerinin ve özel donanımlı eğitim merkezlerinin özel şirketlere kiralanması için yasa teklifi hazırladı.

Teklif, muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen İçişleri Komisyonu'ndan geçti ve Meclis Genel Kurulu'nun gündemine girdi.

ŞİRKETLERE VERİLECEK

Askeri birlik niteliğindeki Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesi askeriyedeki diğer birimlerin de kiralanmasına yol oluyor. Sosyal tesis ve gazinoların özel sektöre kiralanmasının önünü açacak düzenlemeye ilişkin yasa teklifinin 22 ve 32'nci maddelerine göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı vardiya yatakhaneleri, gazinolar, kantinler ve sosyal tesisler ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin tamamı, bir kısmı ya da bazı şubeleri özel kişi veya şirketlere kiraya verilebilecek.

Böylece askeri birliklerin içinde ya da dışında bulunan ve sadece askeri personelin yararlanabildiği bu yerler, kiralama yetkisi verilen kişi ya da şirketler tarafından işletilip kazanç elde edilen yerlere dönüşecek. Mevcut düzenlemede bu yerlerin komutanlıklar tarafından kurulacağı hükmü yer alırken işletmesinin kiralanabileceğine yönelik bir izin bulunmuyordu.

GELİRİN BİR BÖLÜMÜ BÜTÇEYE

Teklife göre, kiralamadan elde edilecek gelirlerin tamamına yakını komutanlıklara aktarılırken, bir bölümü de bütçeye gönderilecek. Tesislerden yararlanacak tüm askeri ve sivil personelden üye aidatı ve kart ücreti alınacak. Düzenlemeye sert tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, böyle bir maddeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek itiraz etti. Milletvekillerine verilen bilgi notunda, ‘buralarda er, erbaş sayısının az olmasından, erlerin artık askerlik yapmamasından kaynaklı müşteri bulamamaktan' bahsedildiğini belirten Öztunç, “Sanki gazinolara er gidiyordu. 'Bu komutanlıkların Akdeniz'de, Ege'de çok güzel yerleri var. Yer de kalmadı, bütün kuşlar bitti, sıra leyleğe geldi. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

Vardiya yatakhanesi nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri yasalarında vardiya yatakhanesi, askeri gazino ve kışla gazinoları dışındaki, TSK personeli ile eş, çocuk, kardeş, anne ve babası gibi hak sahiplerinin öncelikle barınma olmak üzere konaklama, beslenme ve günlük ihtiyaçlarının karşılandığı kışla içindeki veya dışındaki yerler, şeklinde tanımlanıyor. Kış eğitim merkezleri ise askerlerin hayatta kalmasını sağlayacak yerler olarak ifade ediliyor.