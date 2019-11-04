Bakan’ın hastanesine milyonluk teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 220 milyon 600 bin TL'lik yatırım teşviki verdi. Resmi Gazete'de yer alan teşvik belgeleri tebliğine göre firmaya, yeni hastane yatırımı için KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi, 2 yıl boyunca da sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.

KOLTUKLARI KULLANIYORLAR

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “Bakanlar koltuklarını kendi ticari faaliyetleri, kendi şirketleri için kullanıyor. Turizm Bakanı, kendi otelinin bulunduğu bir koyu imara açtırıyor, kaçak yapısı için imar affından yararlanıyor. Tarım Bakanı, eskiden danışmanı olduğu firmadan patates ithal ediyor. Sağlık Bakanı da devletin imkanlarını kullanıyor. Tarihi yerleşkeler, Atatürk Orman Çiftliği arazileri, Medipol Üniversitesi'nin kurucu vakfı TEBA Vakfı'na verildi. Bakan, kendi hastanesini İleri Düzey Hastane ilan etti” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİNAYI DA VERDİLER

Ankara'da TCDD Başmüdürlüğü olarak kullanılan ve daha sonra misafirhaneye dönüştürülen 1928 yılı yapımı tarihi bina ile içerisinde Atatürk'e ait eserlerin de bulunduğu müze, kreş, lojmanların bulunduğu alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne verildi. Haber, 29 Temmuz tarihli SÖZCÜ'de manşetten duyurulmuştu.

‘Ticaret yapsın'

Bakanlara ayrıcalık gösterilmesini eleştiren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “1 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanan 2019 yılı Eylül ayına ilişkin yatırım teşvik belgeleri tebliğine göre 361'inci sırada Medipolitan firmasına 300 yataklı yeni bir hastane yatırımı için teşvik verildiği görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık koltuğunu bıraksın, ticaret faaliyetlerine devam etsin” dedi.