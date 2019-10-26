Bankacı, çiftçileri dolandırdı

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde İ.D. adlı bir Ziraat Bankası memurunun çok sayıda çiftçiyi ucuz zirai kredileri kullanarak dolandırdığı bildirildi. Banka memurunun çiftçileri imzalarını taklit ederek ya da kullandıkları kredi miktarından daha yüksek rakamlarla borçlandırarak dolandırdığı ifade edildi. Kullanmadıkları krediler yüzünde icraya düşen ve tarlalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan çiftçiler mahkemeye başvururken, bir çiftçinin üzüntüden hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili olarak ‘bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve Bankacılık Kanunu'ndaki zimmet' suçlarından soruşturma başlattı. Savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanan İ.D., tutukluluk süresinin dolmasından sonra hakim kararıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

DOLANDIRICILIK MECLİS'TE

Çiftçilerin şikâyetlerini ilettiği CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, mahkeme süreci devam eden davaya Ziraat Bankası'nın müdahil olmadığını ifade etti. Aygun, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı aradığını, kendisine, “Sizin eski çalışanınız hem vatandaşı hem de bankayı dolandırmış, neden müdahil olmadınız?” diye sorduğunu belirtti. Aygün, Aydın'ın kendisine, kriminal inceleme sonucunda İ.D.'nin suçlu bulunması halinde çiftçilerin mağduriyetini gidereceklerini, kredi kaynaklı zararın mutlaka tazmin edileceğini söylediğini dile getirdi.