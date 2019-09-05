Batık enerjinin faturası vatandaşa

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, vatandaşın enerji faturasına yapılan her bir kuruş zam ile batık enerji şirketlerinin kurtarılmak istendiğini savundu. Akın, “Enerji ihalelerine giren şirketlerin ödenemeyen borcu, 60 milyar dolara yaklaştı. Bu borcu kim kapatacak? İktidar, borcun kapanması, yandaş şirketlerin enerji krizden kurtulması için elinden geleni yapıyor ve zamlar dur durak bilmiyor. Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı” dedi.

BORÇLARI YÜKLEDİLER

Akın, son 10 yılda enerji şirketlerinin borcunun yüzde 544 arttığını da belirterek, “Borçlu elektrik üretim ve dağıtım şirketleri, Elektrik Üretim A.Ş.'ye borcunu ödemiyor. Batık veya batmak üzere olan enerji şirketlerinin borcunu, vatandaşın enerji faturalarına yüklediler” dedi. Akın, şunları söyledi:

– DOĞALGAZ FİYATI İNMELİ: Doğalgaz fiyatları dünya ve Avrupa piyasalarında seyreden fiyatların çok üzerinde. Son bir yılda doğalgazın metreküp fiyatı 4.612 dolardan 2.281 dolara geriledi. Vatandaşın enerji faturalarını yarı yarıya düşürecek indirimler yapılmalı. Dünyada bir yıl içinde fiyatı yarı yarıya düşen doğalgaz, vatandaşımıza son bir yılda yüzde 60 artış yapılarak satıldı. Doğalgazın satın alındığı ülkelerle yapılan anlaşma hükümleri de gizleniyor. Vatandaşın enerji faturaları her geçen gün kabarıyor.

– ADRESE TESLİM DÜZENLEME: Bu yılın ilk 7 ayında 255 elektrik üretim şirketi kapandı. İktidar, yanlış enerji yönetiminin sonuçlarından etkilenen vatandaşları değil, krizi daha çok büyüten yandaş şirketleri koruyup kolluyor. Elektrik Piyasası kanunundaki özelleştirme ihalelerinde öngörülen süre 36 ay uzatıldı.

10 yılda şirketlerin borcu yüzde 544 arttı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, son 10 yılda enerji şirketlerinin bankalara olan borcunun yüzde 544 oranında arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Elektrik Üretim A.Ş.'ye borçlu olan elektrik üretim ve dağıtım şirketleri borcunu ödemiyor. Batık veya batmak üzere olan enerji şirketlerinin borcunu vatandaşın enerji faturalarına yüklediler. Döviz yerinde dururken, dünyada doğalgaz fiyatları düşerken art arda gelen zamların başka izahı yoktur.”