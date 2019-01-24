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Benzinde 11 kuruşluk indirim beklentisi

Sozcu.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgilere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 6 kuruş, benzin fiyatında ise Salı gününe kadar 11 kuruş oranında indirim yapılması bekleniyor. 

Derin GÖKÇE
11:42 -
Haberler Ekonomi
Benzinde 11 kuruşluk indirim beklentisi

Hafta başında 5.54 seviyelerini test eden Dolar/TL bugün itibari ile 5.30 seviyesinin altına geriledi. Bu gerileme akaryakıt sektörüne olumlu yansıdı. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre LPG’de yarın itibari ile 6 kuruş, benzinde ise salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

Gerçekleşmesi beklenen bu indirimin ardından İstanbul’da 6.20  TL olan benzinin litre fiyatı ise 6.09 TL’ye inmesi bekleniyor. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6.26 TL'den 6.14TL’ye  inmesi bekleniyor. İzmir’de ise 6.23 TL olan motorinin litre fiyatı 6.12 TL’ye inmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: android-time 12:21 24.01.2019
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