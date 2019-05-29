BES’te devlet katkısına yeni düzenleme

Devlet katkılarının, mevduatta, katılma hesabında, bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilmesine ilişkin daha önce %30 olarak belirlenen sınır %20’ye indirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, söz konusu devlet katkılarının “BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde” değerlendirilmesine dair hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

ASGARİ YÜZDE 10’U BORSADA

Yönetmelikle yapılan değişiklikle bu hüküm yerine yönetmeliğe; “Asgari %10’u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda” ibaresi eklenerek, nakden ödenen devlet katkılarının asgari %10’unun bahsedilen kalemlerde değerlendirilmesinin önü açıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, yapılan portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz’a itibarıyla uyum sağlanması öngörülüyor.

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YÜZDE 25’İ DİBS’E YÖNLENDİRİLECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), önceki gün emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitmişti. Düzenlemeyle 31 Temmuz itibarıyla para piyasası fonlarının en az %25’inin DİBS’e yönlendirilmesi; emeklilik fonları altındaki standart fonlara ise portföylerinin asgari yüzde 10’unu hisse senetlerine yatırma zorunluluğu getirilmişti.

‘VATANDAŞIN PARASI RİSKLİ SENETLERDE OLMAYACAK’

BES kararını sozcu.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı BIST 100 endeksindeki şirketlere hisse senedi yatırımı yapılacağı için vatandaşın parası konusunda bir risk bulunmadığını söyledi. Bağcı sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme ile Borsa İstanbul’un tabana yayılması hedefleniyor. Ayrıca bu konuda çok fazla risk de yok. Yani riski en aza indirmiş demek daha doğru olur. Böylece vatandaşın parası riskli senetlerde çok fazla yer alamayacak” diye konuştu.

REUTERS-SOZCU.COM.TR