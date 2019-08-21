Beyaz eşya satışlarında büyük düşüş

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz ayında %31 düşüşle 459,658 adet oldu.

İç satışlar Ocak-Temmuz döneminde ise %12 düşüşle 3.4 milyon adet olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle ihracat artış ivmesi de yavaşlama kaydetti. Buna göre beyaz eşya ihracatı Temmuz’da %1 artışla 1.55 milyon adet, Ocak-Temmuz döneminde de %1 artışla 10.5 milyon adet oldu.

Beyaz eşya üretimi ise Temmuz’da %10 düşüşle 2.03 milyon adet, Ocak-Temmuz’da ise %2 gerileyerek 14.04 milyon adet olarak gerçekleşti.

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