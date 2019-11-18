Borçlu vatandaşa büyük takip

Tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alınan vatandaş sayısı hızla artıyor. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ekonomik göstergeleri değerlendirme raporunda batık kredilere dikkat çekildi. Raporda “2019 Ocak-Ekim döneminde toplam 1 milyon 205 bin 253 vatandaş daha bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Son 5 yıl içinde takibe alınan ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı ise 3 milyon 667 bin 827 oldu” tespiti yapıldı.

İNTİHARLAR YAŞANIYOR

Ekonomik sebeplerle toplu intiharların yaşandığı Türkiye'de bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alınan vatandaş sayısının hızla artığının dile getirildiği raporda şu ifadeler yer aldı: “Takibe alınan krediler 46 milyar lira artarak 6 Kasım itibarıyla 140 milyar liraya ulaşmıştır. Kredi stokunun yüzde 7.1 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 49.4'ü bulmuş, batık kredilerin oranı ise yüzde 5.5'e çıktı Bu borcun 447 milyar lirası tüketici kredilerinden, 115 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanmaktadır.”

21.3 milyon icra dosyası var

Raporda 1 Ocak-10 Kasım 2019 günleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 oranında artarak 7 milyon 894 bine ulaştığına işaret edildi. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı 5 milyon 100 bin olarak gerçekleşirken, icra dairelerinde 11 Kasım itibarıyla toplam 21 milyon 264 bin dosya işlem görüyor.