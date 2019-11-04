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‘Borcunu ödeyemeyen çiftçiler icralık oldu’

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin uyguladığı yüksek faiz ile çiftçiyi icralık hale getirdiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticinin artık bankalardan ve kredi kooperatiflerinden aldığı borçları ödeyemez hale geldiğini kaydetti.

Mehmet SERBES
06:20 -
Haberler Ekonomi
‘Borcunu ödeyemeyen çiftçiler icralık oldu’

Çiftçiye sağlanan desteklemelerin yetersiz olduğunu, zamanında verilmediğini ve gerçek ihtiyaç sahibi çiftçiye ulaşmadığına işaret eden Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçiye uyguladığı yüksek faizin çiftçiyi icralık ettiğini söyledi. Tarımdaki sorunların artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını kaydeden Gürer, “Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 2018'in ilk altı ayına kadar borcu bulunan ortak sayısı 11 bin 911 kişi, icra takibi yapılan ortak sayısı 7 bin 531 kişi, ertelenen hesap borcuna ortak sayısı 14 bin 287 kişi. Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi  ve bankalardan aldığı borçları ödeyemiyor. Borç batağına saplanıyor. Elinde avucunda ne varsa gidiyor. Ekim yapamaz duruma düşüyor” diye konuştu.

Fethi Gürer, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin üretim yapamaz hale geldiğini söyledi.

ÇİFTÇİ DESTEKLENMEDİ

Tarım Kanunu'nun da bu güne kadar tam anlamıyla uygulanmadığını belirten Gürer, AKP'nin 2006 yılında çıkardığı Tarım Kanunu'nun en önemli maddelerinden birinin çiftçiye verilecek desteği içeren 21. Madde olduğunu kaydetti. Ancak iktidarın bugüne kadar bu maddeyi hiç uygulamadığını anlatan Gürer, “21'inci madde, millî gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verileceğini belirtiliyor. Bugüne kadar çiftçiye hiçbir zaman bu gelirin yüzde 1'i verilmedi. Verilen destek yüzde 0.5 oranını geçmedi” diye konuştu.

AKP CHP faiz Niğde Ömer Fethi Gürer
Son güncelleme: 04:16 04.11.2019
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