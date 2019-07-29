Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (25.07.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da 257,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,30 liradan, bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 715 liradan, 234,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 238,50 liradan, bin 656 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 676 liradan, 828 liradan alınan Yarım Ziynet 838 liradan ve 414 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere’de mortgage onayları ve ABD’de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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