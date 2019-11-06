CHP’li Karabıyık: 10 kadından sadece 3’ü istihdam ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstihdamda Kadın Raporu hazırladı. Raporda, ‘'Ekonomik krizin etkisi ile kadın işsizliği ve işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı arttı. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, erkeklere göre daha az kazanıyor'' denildi ve şu görüşlere de yer verildi:

KATILIM ORANI: Ekim ayında açıklanan TUİK verilerine göre kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti. 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında bulunuyor. Bu oran AB üyesi ülke ortalamalarında yüzde 45,9, OECD ülkelerinde ise yüzde 44,4 oldu. Tarım dışı işsizlik oranları da en çok kadınları etkiliyor. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 13,2 oldu.

ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ: Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısı yıllar içinde ciddi bir artış göstererek 2018 yılı sonunda 3 milyona ulaştı. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12 oldu.

KRİTİK SEVİYE: 167 ülkenin istihdam, güvenlik, siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterlere göre kadın olmak için en uygun ülkeler de belirlendi. Türkiye, 167 ülke arasında 114'üncü sırada bulunuyor. 167 ülkenin yüzde 90’ının cinsiyetçi yasalara, yani kadınlara negatif ayrımcılık yapan en az bir yasaya sahip olduğu da belirlendi. Türkiye de bu ülkelerden biri.