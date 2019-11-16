Cüzdandan tatil vergisi çıkacak

Ateş pahası olan tatil masraflarına şimdi de “konaklama vergisi” eklendi. Daha önce kişi başı gecelik 6 ila 18 lira olması öngörülen konaklama vergisi, otelin kaç yıldızlı olduğuna bakılmaksızın toplam otel faturası üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. Kamu kamplarından yararlanan memurlar vergi ödemeyecek. Dünyadaki uygulamaların aksine, konaklama vergisi belediyelere değil devlet bütçesine akacak.

AKP'li milletvekillerinin hazırladığı ve birçok alanda yeni vergiler getiren yasa teklifinin konaklama vergisiyle ilgili 9'uncu maddesi TBMM Genel Kurulu'nda değiştirildi.

MEMUR KURTULDU

Teklif Meclis'e ilk sunulduğunda vergi oranı yine yüzde 2 olarak belirlenmiş ancak itirazlar üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilerek maktu vergiye dönüştürülmüştü. Komisyonda yapılan değişiklikle yüzde 2'lik oran kaldırılıp onun yerine otellerin yıldız sayılarına göre “gecelik kişi başı” 6 ila 18 lira arasında değişen tutarlarda maktu vergi benimsenmişti.

Ancak komisyondaki bu değişiklik de turizm sektöründen tepki alınca maktu vergiden vazgeçildi, tekrar yüzde 2'lik vergi oranına dönüldü. Yeni düzenlemeyle vergi alınacak otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi turistik tesislere dağ evi ve yayla evi gibi tesisler de eklendi. Ayrıca sağlıklı yaşam tesisleri ile eğlence merkezleri gibi tesislerdeki gecelik konaklamalar da vergi kapsamına alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler ise vergi dışında bırakıldı. Vergiden, öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarda kalan öğrenciler ile diplomatlar da muaf olacak. Yeni düzenlemeyle, daha önce Cumhurbaşkanı'na verilen vergi oranını 3 katına kadar artırma yetkisi 1 kata düşürüldü. Cumhurbaşkanı isterse vergiyi yarıya kadar da düşürebilecek.

BELEDİYELERE KURUŞ YOK

Dünya uygulamalarında konaklama vergileri bütçeye kaynak sağlamak için değil, tatil dönemlerinde nüfusu olağanüstü boyutlarda artan ve bu nedenle öngörülenin üzerinde hizmet sunmak zorunda kalan belediyelere destek sağlamak amacıyla getiriliyor. Ancak Meclis'te kabul edilen yeni konaklama vergisinden elde edilen paralar belediyelere değil direkt Hazine'ye gidecek. Belediyeler toplam vergi gelirleri içerisinden aldıkları küçük paylarla yetinmek zorunda kalacak.

Gecesi 100 liralık otele haftada 56 TL

Konaklama vergisinde maktu tutardan yüzde 2'lik nispi sisteme geçilmesi turistlerin vergi yükünü de önemli ölçüde düşürdü. Yeni sisteme göre örneğin günlüğü kişi başı 100 TL olan bir otelde 4 kişilik bir aile 1 hafta tatil yaptığında otele 2 bin 800 lira ödeyip devlete de 56 lira konaklama vergisi verecek. Eğer maktu vergi kalmış olsaydı, 3 yıldızlı bir otelde yapıldığı varsayılan aynı konaklama için kişi başı günlük 9 TL, 1 haftalık tatilin sonunda da 252 TL vergi ödenecekti. Yapılan bu değişiklikle fiyatı 200 lira olan 5 yıldızlı bir otelde 4 kişilik bir ailenin bir haftalık konaklama sonrası ödeyeceği vergi 504 liradan 112 liraya, tek yıldızlı bir oteldeki konaklama vergisi de 168 liradan 50.4 liraya düştü.