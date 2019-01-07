Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019: Devlet hastaneleri kaçta açılır, kaçta kapanır?

Hastaneler haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarıdır. Ancak mesai saatleri dışında acil servisler hizmet vermektedir. Peki Devlet hastaneleri kaçta açılır, kaçta kapanır? Devlet hastanelerinin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Devlet hastaneleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019…

Devlet hastanelerinin mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Devlet hastaneleri sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Devlet hastaneleri 09:00 – 12:30 / 13:30 – 16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019…

Hastaneler, uzmanlaşmış tıbbi ve hemşirelik personeli ve tıbbi ekipmanla hasta tedavisi sağlayan bir sağlık kurumudur. Bir hastaneden daha küçük olan tıbbi tesise genellikle poliklinik denir. Hastanelerde çok çeşitli bölümler (örneğin cerrahi ve acil bakım) ve kardiyoloji gibi uzman birimler vardır.

Hastaneler haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarıdır. Devlet hastaneleri ise, devlet tarafından inşa edilmiş ya da ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan hastanelerdir.

Devlet hastanelerine randevularınızı Alo 182'yi arayarak alabilirsiniz ya da internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) ile randevu alabilirsiniz.

DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da girer ve 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00'da ise mesai bitmektedir. Devlet hastaneleri, acil servis hizmetleri hariç olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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