Devlet sigaradan 64.8 milyar TL ÖTV geliri bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı 11. Rize Tanıtım Günleri'nde yaptığı ‘sigara haramdır' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı. Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. ‘Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram” dedi.

Sigara devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinde çok önemli bir yer tutuyor. Öyle ki 2020 yılında 176 milyar 117 milyon 886 bin TL ÖTV geliri bekleniyor. Bu ÖTV gelirinin 64 milyar 819 milyon 998 bin TL'sinin tütün mamullerinden gelmesi bekleniyor. Yani 2020 yılında hedeflenen ÖTV gelirinin yüzde 37'sinin tütün mamullerinden gelmesi bekleniyor.

2021’DE ÖTV GELİRİNİN YÜZDE 36’SI SİGARADAN

2021 yılında devlet 69 milyar 560 milyon 29 bin TL'lik ÖTV gelirini tütün mamullerinden bekliyor. 2021'de de ÖTV gelirinin yüzde 36'sının tütün mamullerinden karşılanması bekleniyor.

2022 yılında devlet 213 milyar 686 milyon 639 bin TL'lik ÖTV geliri bekleniyor. Söz konusu ÖTV gelirinin 74 milyar 735 milyon 862 bin TL'sinin tütün mamullerinden gelmesi bekleniyor.

Yani 2022 yılında toplanacak ÖTV'nin yüzde 35'i sigaralardan gelecek.



2018 YILINDA NE KADAR ÖTV GELİRİ ELDE EDİLDİ?

2018 yılında 133.9 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Tahsil edilen ÖTV'nin alt kalemlerine göz attığımızda bu 133,9 milyarın; 55,5 milyar TL'sinin petrol ve doğalgaz ürünlerinden, 42,7 milyar TL'sinin tütün mamullerinden, 17,3 milyar TL'sinin motorlu araç satışlarından, 12,4 milyar TL'sinin alkol ürünlerinden, 5 milyar TL'sinin dayanaklı tüketim mallarından, 859 milyonunun da kolalı gazozlardan alındığı görülüyor. Yani 2018 yılında toplanan ÖTV’nin yüzde 32’si tütün mamullerinden alındı.

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