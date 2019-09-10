Dolar/TL ne kadar oldu? (10.09.2019)

Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtmişti. ABD Hazinesi’nin yaptırımları değerlendirip değerlendirmediği sorulduğunda Mnuchin Beyaz Saray dışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunu inceliyoruz, belirli kararlar hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım, ama inceliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de açıklamanın ardından değer yitirmişti.

Dolar/TL saat 07.02 itibarıyla güne 5.7561/5.7585'ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Küresel düşük faiz beklentileri ve olumlu makro verilerle geçen hafta yönünü aşağı çeviren ve 5.65 seviyesinin altını test eden dolar/TL, Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki açıklamaların ardından yükselişe geçmişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA CUMA GÜNÜ DOLAR NE KADARDI?

Cuma günü 5.7150 seviyesinden kapanan, güne 5.70’in hemen üzerinde başlayan dolar/TL, açıklama öncesi ise 5.7270 seviyesindeydi.

Beklentilerin altında artan enflasyonun TCMB’nin beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendireceği görüşünün ardından geçen hafta itibarıyla faiz indirimlerinin 200 baz puanın altında kalmasına ihtimal verilmiyordu. Bankacılar PPK’da 200-300 baz puan arası bir indirimin makul karşılanabileceğini belirtiyor.

Piyasalar ayrıca ECB toplantısını da izliyor.

Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günkü toplantısı öncesinde değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. ECB’nin zayıflayan ekonomiyi canlandırmak için yeni destekler vermesi bekleniyor. ECB’nin para politikasını gevşeteceğine dair beklentiler kuvvetlenirken, diğer küresel merkez bankaların da para politikalarını gevşetiyorlar.

Piyasada ayrıca jeopolitik gelişmeler, kabine revizyonu söylentileri de takip edilen konular arasında yer alıyor.

REUTERS