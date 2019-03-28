Ekonomik Güven Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında Mart verisi ile ilgili yapılan değerlendirmede, “Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı” denildi.

vMart ayında tüketici güven endeksi 59,4 değerine, reel kesim güven endeksi 99,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi 2018 yılına 105.2 seviyesinde başladıktan sonra yılboyunca genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyerek Ekim’de 75.2 seviyesine kadar gerilemişti. Endeks Ekim ayından Mart’a kadar ise yukarı yönlü bir seyir izledi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.