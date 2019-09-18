Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EPDK, Shell’e soruşturma açtı

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Shell Petrol A.Ş’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiğinin  gelen şikayetler doğrultusunda tespit edildiğini bildirdi. Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Sozcu.com.tr
11:23 -
Haberler Ekonomi
EPDK, Shell’e soruşturma açtı

EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada piyasa faaliyetlerini bozacak  bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımların atılmasında tereddüt  gösterilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kurumumuz tarafından  17.09.2019 tarihinde Shell Petrol A.Ş'nin  herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen  şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir.

İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa  koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon  yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği  bilinmelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa faaliyetlerini  bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir.

Shell Petrol A.Ş ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır. Bütün dağıtım şirketlerimizin üzerine düşen sorumluluğu bihakkın yerine getirmesine rağmen tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın  tekrarlanmaması, akaryakıt piyasamızın sağlıklı işleyişi açısından  büyük önem taşımaktadır.”

Son güncelleme: 11:25 18.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more