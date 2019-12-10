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Erdoğan’dan KYK borçları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için de "Gündemimizde masaya yatırıcağız. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız" dedi. Cumhurbaşkanı KYK tarafından verilen öğrenci kredisinin de kaldırılacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
15:40 -
Haberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi’nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Her İnsan Bir Dünya' temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“ADIMIMIZI ONA GÖRE ATACAĞIZ”

Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

217 BİN KİŞİYE E-HACİZ UYGULANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin verdiği bilgilere göre Kredi ve Yurtlar Kurumu, Maliye Bakanlığı’na KYK borcunu ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin ismini bildirdi. Emre’nin paylaştığı rakamlara göre öğrenim kredisi borcu bulunan 342 bin 282 kişi var. Ekim ayında KYK borcunu ödeyemeyen binlerce insana e-haciz uygulanmıştı.

Bilkent Üniversitesi Cumhurbaşkanı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 16:11 10.12.2019
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