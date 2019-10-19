İBB pazartesi günü Haydarpaşa ihalesine itiraz ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi havadan sudan gerekçeler gösterilerek çağrılmadığı Haydarpaşa Garı ihalesi için pazartesi günü harekete geçiyor. İBB, 21 Ekim Pazartesi günü Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak ihaleden hukuksuz şekilde elenmelerine ilişkin karara itiraz edecek. Çağlayan Adliyesi'nde de ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

İHALENİN GEÇMİŞİ

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için 4 Ekim 2019 tarihinde ihaleye çıkardı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın “caydırıcı olur” diyerek İBB'nin katılımını uygun bulmadığı ihaleye 4 teklif sunuldu.

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İhalede sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kaldı.

TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede 10 bin TL'lik sermayeye sahip Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu.

Tekliflerin açıklanmasının ardından, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağırılacağı açıklanarak ihale sonlandırdı. İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim günü ihalenin gerçekleştirildiği, İBB'nin davet bile edilmediği, yazılı olarak elendiklerinin bildirildiği öğrenildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı açıklandı.

SERMAYESİNİ 100 KAT ARTTIRDI

Tartışmaların odağındaki Hezarfen Danışmanlık'ın ihale sürecinde dikkat çekici bir değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Şirket, 3 bin TL brüt maaş aldığı İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki işinden 2015 yılının ekim ayında ayrılan Hüseyin Avni Önder tarafından 9 Ağustos 2017 tarihinde 10 bin TL sermaye ile kurulmuştu.

Önder, 2018 yılının başına kadar da Okçular Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Aylık 350 bin lira karşılığında 15 yıllığına tarihi garların depolarını kiralayan şirketin tartışma yaratan 10 bin TL'lik sermayesini 4 Ekim'deki ihaleden sonra 1 milyon liraya çıkardığı öğrenildi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Hezarfen Danışmanlık, ihaleden 5 gün sonra yani 9 Ekim 2019 tarihinde sermaye artırımı için genel kurul kararı aldı ve karar İstanbul 16. Noterliği tarafından tasdiklendi.

Şirketin sermaye artırımı belgeleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2019 tarihinde tescillendi. 10 bin liralık sermaye, 100 kat artırılarak 1 milyon liraya çıkarıldı.

SERMAYE ARTIRMIŞ

Şirketin sermaye artırımı kararı tam da ihalenin pazarlık kısmına tek başına davet edildikleri 18 Ekim günü çıkan Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Gazetede yer alan ilana göre Hüseyin Avni Önder, şirketine verdiği 770 bin liralık borçtan yani kendi alacağından vazgeçerek sermaye artırımında kullandı. Geri kalan kısmın da iki yıl içinde ödeneceğini taahhüt etti.

Gazetedeki ilan şöyle:

“Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40 bin paya ayrılmış toplam 1 milyon Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hüseyin Avni Önder: Beheri 25 Türk Lirası değerinde 40 bin adet paya karşılık gelen 1 milyon Türk Lirası tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 770 bin TL'si ortaklara olan borçlardan karşılanmıştır. Sermayenin ödendiği 9 Ekim 2019 tarih -2019/110, ortaklara borçlar 9 Ekim 2019 tarih-2019/111 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise 24 ay içinde ödenecektir.”

İMAMOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştiraklerinin hukuksuzca elenmesine çok sert tepki göstererek “Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız. Hakkımı arayacağım beni 16 milyon insan bunun için seçti. Daha düne kadar 3 bin lira İBB'den maaş alan, bir ailenin fertlerine ait vakfın yöneticisi olan bir şahsa verilmesinin altındaki motivasyon nedir? Bu motivasyon neyse başka yerlere de sirayet eder. Onun için hakkımızı arayacağız” demişti. İstanbul adına çok öfkeli olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Bu şekilde, kamu malına davranış biçimini bilmeyen, bu ahlakı taşımayan kişiler, bugün devletin malını birilerine peşkeş çeker, yarın da başka şeyleri peşkeş çeker. Buna müsaade etmeyeceğiz” diye tepki göstermişti.

2 YILLIK ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ

Web sitesinde “Bin fenli çok hünerli” şeklinde tanıtımını yapan 2 yıllık şirketin müşterileri arasında Cumhurbaşkanlığı, PTT, TCDD, Beyoğlu Belediyesi, Vakıf Katılım, Okçular Vakfı, Türk Telekom, THY, TRT, Halkbank, Emlak Konut, Marmaray, Dünya Etnospor Konfederasyonu, İGA, Borsa İstanbul, Anadolu Ajansı sıralanıyor.