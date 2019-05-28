İnşaat durdu av başladı

Türkiye'de inşaat sektörünün bir anda durması çimento fabrikalarını yabancılar için adeta “yem”e dönüştürdü. Sintek Grubu Kurucu Ortağı Onur Atakay, çimento fabrikalarında üretim kapasitesinin yüzde 60'lara kadar düştüğünü, ABD, Kanada ve Katar kökenli yatırım fonlarının zordaki firmaları almak için harekete geçtiğini bildirdi.

Yurt içi ve yurt dışında anahtar teslimi çimento fabrikaları kuran Sintek Grubu ortaklarından Onur Atakay, 90 milyon ton yıllık üretim kapasitesine ulaşan çimento sektörünün artık doygunluğa ulaştığını, inşaatın yavaşlamasıyla yüzde 90'ları gören kapasite kullanım oranının yüzde 60-65'ler düzeyine kadar düştüğünü anlattı.

DÜŞÜK ALIP PAHALIYA SATACAKLAR

Atakay, bu dönemde Türkiye'de yeni çimento fabrikası kurulum talebi gelmeyeceği için yurt dışına açıldıklarını belirtirken, mevcut fabrikaların da ihracat yaparak süreci atlatmaya çalıştığını ifade etti. Atakay, “Fabrikaların değerinin düştüğü bu dönemde yabancı devler Türkiye'den çıkmıyor, aksine alıma geçiyorlar. Özellikle ihracat imkanı olan ancak ihracat yapamayan Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki çimento fabrikalarıyla Doğu ve Güneydoğu'da zora düşen fabrikaları almak için ABD, Katar ve Kanadalı yatırım fonları fırsat kolluyor. Şu anda birkaç fabrika için de görüşmeler başladı. Bu fonlar fabrikaları ucuza alıp, bir süre bekleyip sonra yüksek fiyattan tekrar satacaklar” dedi.

Atakay, Türkiye'nin kara yollarının ithal asfalt yerine tamamı içeride üretilen çimentodan yapılabileceğini, bu sayede yurt dışına çıkan milyarlarca dolar dövizin içeride kalacağını da söyledi. Atakay, asfalt yolların beton yollara dönüştürülmesi sayesinde bakım maliyetlerinin de sona ereceğini ifade etti.

Atatürk hayranı Brezilyalı

Onur Atakay, Türkiye'nin ilk çimento fabrikası olan ve Anıtkabir'in inşaatında kullanılan çimentoyu üreten Sivas fabrikasını başka bir yabancı firmadan satın alan Brezilyalı çimento devi Votorantim'in CEO'su Fabio De Moraes'le ilgili ilginç bir Atatürk anısı da paylaştı. Atakay, “Bu fabrikayı Votorantim için 140 milyon yatırımla tamamlayıp 2017 yılında teslim ettik. Moraes teslim öncesi bir mail atıp, Brezilya'da Atatürk'ün devrimlerinin tarih kitaplarında okutulduğunu, kendisinin Atatürk'ün hayranı olduğunu belirtip, fabrikaya Atatürk heykeli dikilip masrafının hak edişe ilave edilmesini istedi. Bu talebe çok sevindik, heykeli hediye olarak yaptık. De Moraes sırf Atatürk heykeli için fabrikanın açılışına kendisi geldi” dedi.