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iPhone ile çekilen ‘en iyi 10 fotoğraf’

Apple iPhone ile çekilen en iyi 10 fotoğrafı seçti. Almanya'dan, Singapur'a kadar dünya genelinden pek çok insan yarışmaya katıldı. İşte iPhone ile çekilen en iyi 10 fotoğraf...

Sozcu.com.tr
12:14 -
Haberler Ekonomi
iPhone ile çekilen ‘en iyi 10 fotoğraf’

Apple'ın düzenlediği ‘Shot on iPhone Challenge'da (iPhone'la çek yarışması) kazananlar açıklandı. Dünyanın dört bir yanından sadece iPhone ile seçilen 10 fotoğraf Singapur, Almanya, Beyaz Rusya, İsrail ve ABD gibi birçok ülkeden fotoğrafçıların imzasını taşıyor. Seçilen fotoğraflar Apple'ın reklam panolarında yer alacak. Yarışmaya katılan fotoğraflar iPhone 7 ve Xs Max arasındaki modellerle çekildi.

İşte yarışmada seçilen fotoğraflar:


Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max

Andrew Griswold (ABD), iPhone XS

Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max


Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max

Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max

Dina Alfasi (İsrail), iPhone X

Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus

LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS

Nikita Yarosh (Beyaz Rusya), iPhone 7

Robert Glaser (Almanya), iPhone 7

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