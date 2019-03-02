iPhone ile çekilen ‘en iyi 10 fotoğraf’

Apple'ın düzenlediği ‘Shot on iPhone Challenge'da (iPhone'la çek yarışması) kazananlar açıklandı. Dünyanın dört bir yanından sadece iPhone ile seçilen 10 fotoğraf Singapur, Almanya, Beyaz Rusya, İsrail ve ABD gibi birçok ülkeden fotoğrafçıların imzasını taşıyor. Seçilen fotoğraflar Apple'ın reklam panolarında yer alacak. Yarışmaya katılan fotoğraflar iPhone 7 ve Xs Max arasındaki modellerle çekildi.

İşte yarışmada seçilen fotoğraflar:



Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max



Andrew Griswold (ABD), iPhone XS



Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max



Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max



Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max



Dina Alfasi (İsrail), iPhone X



Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus



LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS



Nikita Yarosh (Beyaz Rusya), iPhone 7



Robert Glaser (Almanya), iPhone 7